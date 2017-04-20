07:19 20 апреля 2017 0

Рамзан Кадыров объявил новую войну террористам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о готовности выселять семьи террористов из республики. По его мнению, родственники могут поддерживать действия потенциальных убийц.

«Если у них сын или брат вышел, встал на путь терроризма, если семья им помогает: сидят дома безработные, получают пенсии, пособия, прикрывая своего сына или брата, помогая им финансово убивать нас — таких людей мы будем выселять», — рассказал Рамзан Кадыров в интервью RT. Кадыров подчеркнул, что нет смысла кормить и финансировать такие семьи, если они являются «соучастниками терроризма».

Кадыров также упомянул нападение боевиков на часть Росгвардии. Он отметил, что бойцы его не ожидали. «Мы упустили, что могут быть такие подлые тоже среди нас. Не ожидали, что сотрудник полиции будет убит ножом в спину», — добавил он. По его словам, сейчас в республике проводится работа по предотвращению подобных инцидентов. «Мы сейчас с пониманием отнеслись к тому, что там было, и разрабатываем другую стратегию борьбы против этого зла», — отметил глава Чечни.

Вопросы безопасности в Чечне Рамзан Кадыров затронул на прошедшей накануне встрече с президентом Владимиром Путиным. В разговоре глава государства напомнил чеченскому лидеру о прошедшем в республике нападении на часть Росгвардии.

Боевики атаковали воинскую часть в ночь на 24 марта. Силовикам удалось отбить нападение и уничтожить террористов. В перестрелке с бандитами погибли шесть бойцов Росгвардии. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».