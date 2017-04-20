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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:34  20 апреля 2017 0

Путин припомнил Кадырову нападение на бойцов Росгвардии. Глава Чечни рассказал президенту о терроризме и уличной преступности. ФОТО

В целом Путин остался доволен разговором с главой ЧечниФото: kremlin.ru

Рабочая встреча президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова накануне состоялась в Кремле. Они обсудили развитие Чечни и вопросы безопасности в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кадыров доложил главе государста, что ситуация в Чечне в сфере безопасности находится под полным контролем властей. «Уличной преступности у нас нет, серьезных угроз террористической направленности у нас нет. Республика, так скажем, уверено двигается вперед», — сказал он.

В ответ Путин заметил, что на данный момент на территории республики все-таки решены не все вопросы безопасности. В частности, президент напомнил о недавнем нападении на часть Росгвардии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В то же время Путин отметил, что уверен в готовности властей Чечни решить возможные проблемы. «Все они, безусловно, решаются, я вижу, что они решаются, и хорошо. И делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы», — сказал президент.

Кроме того, Путин указал, что средний уровень в системе образования республики достигает средних показателей по экономике региона, а также похвалил Кадырова за успешную борьбу с безработицей.

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Фото: kremlin.ru

Марина Мотылева
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