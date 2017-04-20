07:52 20 апреля 2017 0

Минздрав защищает врачей от штрафных санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минздрав готовит к рассмотрению поправки, которые снижают наказание за врачебные ошибки. Как опасаются в Союзе медицинских страховщиков (СМС), из больниц пациентов будут выписывать недолеченными.

В ведомстве работают над проектом приказа, который меняет расценки на ошибки. Если раньше страховые компании не оплачивали некачественное лечение пациентов, то после утверждения приказа некоторые ошибки врачей «подешевеют», а какие-то и вовсе станут «бесплатными», пишет портал Life.ru

СМС в письме предупредил Минздрав, что новые правила крайне опасны. В пример страховщики приводят неоднократное обращение пациента к врачу с одной и той же проблемой. Раньше за такой случай поликлиника получила бы только половину оплаты от страховой компании. А по новым правилам получит 70%.

Например, при лечении доброкачественных новообразований прямой кишки амбулаторно полная цена, согласно тарифам ОМС, составляет 623 рубля. Раньше при повторном обращении пациента к врачу по этому же поводу поликлиника получила бы 311 рублей, а по новым правилам получит 437 рублей.

Как отмечают страховщики, новый приказ снизит ответственность поликлиник и больниц за лечение конкретного пациента. Они считают, что затягивание постановки диагноза и повторные обращения пациентов станут выгодны для больниц, так как без штрафов они будут получать гораздо больше денег.

Кроме того, страховщики считают, что снижение ответственности за врачебные ошибки «совсем недопустимо, так как в данном случае может быть нанесён прямой ущерб здоровью пациента». Поликлиники также не будут нести финансовой ответственности за дописки, вклейки и исправления в карты пациента. «Это даёт возможность медицинской организации почти безнаказанно манипулировать диагнозами, включать дополнительные услуги, постфактум „исправлять“ технологию лечения и так далее» — сказано в письме Минздраву.

В Минздраве считают, что качество оказываемой медицинской помощи не имеет прямой зависимости от штрафных санкций. Там также отмечают, что если штрафные санкции на лечебные учреждения будут снижены, то медикам смогут существенно повысить заработные платы.