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20 апреля 2017
19 апреля 2017
07:28  20 апреля 2017 2

Крупные игроки ресторанного бизнеса идут на Урал

Ресторан Castorka, гостинный зал, столики, сервировка, ресторан
Ресторанные холдинги планируют активно развиваться в регионах РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ресторанной сфере России наметился печальный тренд: количество дорогих ресторанов стремительно сокращается. По оценкам экспертов, данный сегмент в 2016 году сократился до 34%, в этом году еще минус 2-3%. Среди главных причин закрытия заведений называют запрет на курение в помещениях, продуктовое эмбарго, рост цен и снижение покупательской способности. Подобная ситуация заставила владельцев многих сетей не только отказаться от успешных в прошлом проектов, но и пересмотреть всю концепцию своей работы.

Чтобы избежать банкротства, крупные холдинги, такие как Global Craftsmen Group Михаила Зельмана и его партнеров решили обратить свое внимание на соседние рынки, и запустили сеть Zelman Steak House в Лондоне. Другие решили более активно заполнять заведениями исключительно Москву и Санкт-Петербург. Одновременно рестораторам приходится думать о снижении себестоимости блюд и переходить на форматы эконом-класса. Примером может послужить деятельность Александра Новикова, который известен своими дорогостоящими ресторанными проектами. Сегодня он активно запускает в столицах бургерные «Фарш» — новый формат фаст-фуда.

При этом конкуренты главных игроков ресторанного рынка решили пойти другим путем и выстраивать свой бизнес в регионах России, где отмечается значительный интерес общества к их проектам. Екатеринбург в свою очередь может быть наглядным примером успешной реализации ресторанных проектов на региональном уровне.

«Москва — это город, в котором очень много людей, которые могут сходить в ресторан один раз. Если привлечь клиента за счет громкого имени владельца хотя бы один раз, например, туриста, то уже можно неплохо существовать. У нас рынок намного более узок, то есть в рестораны ходят практически одни и те же люди. Это гости, которые приходят один раз, и больше не вернутся, если им не понравится. Для уральского ресторана это критически важный момент», — отметил в интервью ИАА УралБизнесКонсалтингу операционный директор сети ресторанов «PLOV project» Руслан Мухаметшин.

При этом отмечается, что в Екатеринбурге на данный момент не так много мест, отличающихся высоким уровнем кухни и качеством обслуживания, несмотря на наличие платежеспособной аудитории. Поэтому, помимо локальных проектов, активно заходят в Екатеринбург и федеральные сети. Например, ресторан «Ишак» Сергея Светлакова, а также сеть ресторанов узбекской кухни «Урюк», которая на днях откроется в галерее «Ванцетти».

«Мы понимаем: для того, чтобы конкурировать с ресторанными гигантами, имена которых хорошо известны в России, необходимо открывать не просто ресторан, а скорее новую страницу в жизни города. Людям нужны новые яркие интересные необычные форматы. Поэтому мы придерживаемся индивидуального подхода к каждому региону запуска и реализуем идею, учитывающую локальные особенности», — рассказал директор по развитию и франчайзингу группы ресторанов «Урюк» Сергей Миночкин.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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