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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:24  20 апреля 2017 8

Молодые не идут. Региональным чиновникам разрешат работать на пенсии

Башня «Исеть». Екатеринбург, чиновники, екатеринбург, менеджеры
Опытных чиновников в правительстве предлагают сделать наставниками молодежиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдума утвердила в первом чтении законопроект, продлевающий предельный возраст региональных госслужащих до 70 лет. Таким образом на местах хотят сохранить высококвалифицированный руководящий состав, а также уравнять их в правах с федеральными.

Сейчас предельный возраст нахождения на региональной госслужбе составляет 65 лет, тогда как руководители в органах госвласти могут работать до 70-ти, пишет «Коммерсант».

Авторами поправок в закон стали ставропольские депутаты. В разговоре с изданием они утверждают, что поправки к закону о пенсионном возрасте чиновников не связаны с какими-либо персоналиями. «Скорее всего, этот закон родился в связи с ожиданием увеличения после 2018 года пенсионного возраста для россиян», — считает один из собеседник издания.

Идею об увеличении возраста выхода на пенсию для госслужащих поддержали аналитики. Они считают, что грамотных и опытных руководителей в регионе не так много и такими кадрами разбрасываться не стоит. При этом профессор РАНХиГС Виктор Нечипоренко напоминает о трудоустройстве молодых специалистов, 40% которых вообще не работают, а 70% — работают не по специальности». Он предлагает сделать чиновников, достигших 65 лет, «наставниками молодых управленцев».

Нина Калинина
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