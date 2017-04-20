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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:11  20 апреля 2017 0

Туристам, которые поедут на российские курорты, вернут до 120 тысяч рублей

Клипарт, отдых, туристы, отпуск
В Совете Федерации считают, что введение налогового вычета на стоимость путевок внутри России может существенно увеличить объем туристического рынкаФото: depositphotos.com © URA.RU

Покупателям путевок на курорты России могут начать возвращать до 120 тысяч рублей налогового вычета. С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании Мнздрава по развитию санаторного-курортного комплекса страны.

Сенатор Игорь Фомин пояснил, что увеличение платежеспособного спроса на туристическом рынке будет способствовать развитию российского санаторно-курортного комплекса, пишет газета «Известия». Эксперты согласились, что внесение стоимости внутрироссийских путевок в налоговые вычеты сможет привлечь больше клиентов на курорты.

Над документом совместно работают Совфед и правительство РФ, предложение может быть внесено в ближайшие дни.

В настоящий момент налоговый вычет составляет не более 30% от стоимости всей путевки и включает в себя только расходы на лечение.

Марина Мотылева
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