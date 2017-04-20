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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:38  20 апреля 2017 0

В США признали провал ядерной сделки с Ираном

Рекс Тиллерсон обвинил Иран в срыве сделки, на которую возлагали много надеждФото: Википедия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ядерная сделка, которая ранее была заключена с Ираном, потерпела неудачу. Он считает, что единственное, чего удалось достичь — это временно отложить получение Ираном статуса ядерной державы.

«Эта сделка представляет провальный подход прошлого», — признал Тиллерсон, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Тиллерсон заявил, что проект не смог лишить Иран его ядерных амбиций, даже закрыв стране доступ к необходимым материалам. По его мнению, применяемая ранее США политика «стратегического терпения» в отношении Ирана также являлась неудачной. Тиллерсон указал на необходимость реагировать на любые исходящие от Ирана «угрозы», сообщает «Газета.ru».

Также Рекс Тиллерсон обвинил Иран в спонсировании деятельности террористов, добавляет информагентство Nation News. По его мнению, Иран виновен в разжигании международных конфликтов и подрыве интересов США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан. Он предупредил, что такими темпами Иран может пойти по стопам Северной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о провале сделки с Ираном, которая вывела его из-под санкций, напоминает телеканал 360. В этом он обвинил администрацию бывшего американского лидера Барака Обамы.

Нина Калинина
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