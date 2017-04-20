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Главные новости Курганской области
09:18  20 апреля 2017 0

Курганцы жалуются сити-менеджеру на перевозчика мусора. «Говорят, такая ситуация по всему городу»

Мусорные баки Курган
Председатель гаражного кооператива написал письмо сити-менеджеруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель гаражного кооператива Кургана Виктор Лушников пожаловался «URA.RU» на работу перевозчиков бытового мусора. По его словам, компания «Наука и Практика Сервис» систематически нарушает сроки исполнения заявок на вывоз мусора из кооператива.

«Пять контейнеров стоят переполненные, вокруг мусор. А идут ведь еще субботники. Менеджеры компании говорят, что такая ситуация в городе повсеместно. Что мусоровозы не могут заехать на полигон, ломаются. Сотрудники предлагают перезаключить договор с другой организацией — „Новый ресурс“, — рассказал пенсионер. — Я обращался с жалобой в административно-техническую инспекцию, в отдел по благоустройству администрации города Кургана. Мне отвечают, что это наша проблема, но если придет проверка, то оштрафуют кооператив. Сейчас написал обращение руководителю администрации города Андрею Потапову, ответа еще не было».

По словам Лушникова, аналогичная проблема была, когда кооператив обслуживала компания «Сток».

По словам технического директора компании «Наука и Практика Сервис» Эдуарда Шашкова, «весна — пиковый период образования бытовых отходов в году». «Люди начинают подчищать гаражи, появляется много мусора. Возможно, еще не успели выполнить заявку», — предположил он. — «Организация „Новый ресурс“ существует несколько лет. Просто мы решили сейчас разделить виды деятельности — вывоз и транспортировку отходов будет выполнять „Новый ресурс“, а переработку вторсырья — ООО „Наука и Практика Сервис“. Перезаключать договор не обязательно». О проблемах кооператива руководителю не известно, но он обещал разобраться в ситуации.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Новый ресурс» поставлено на учет в налоговой в 2013 году, учредителем является Эдуард Шашков.

Анна Бояркина
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