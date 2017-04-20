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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:46  20 апреля 2017 1

На Украине создают исламистский батальон

Украинский танк несет боевое дежурство в Донецке, басурин эдуард
Басурин обеспокоен возможным сотрудничеством украинских властей с террористамиФото: военкор Сергей Белоус

Вооруженные силы Украины создают исламистский батальон, который располагается в районе Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в составе батальона служат около 500 ваххабитов, большинство из которых пришли из чеченских банд, там также есть представители Ближнего Востока, Средней Азии и крымские татары. Батальон курирует офицер нацгвардии Украины, сообщил Басурин в интервью «Известиям».

«У чеченских боевиков навыки боя в горах, опыт подрывной работы. Были случаи, когда закладывали мины, фугасы, гибли мирные люди и военные. Возможно, они готовят молодые кадры, которых потом отправляют в Сирию», — сказал он.

Басурин не стал утверждать, что батальон имеет связь с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», но уточнил, что в 2014 году террористы из Сирии и Ирака приезжали лечиться на Украину.

Марина Мотылева
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