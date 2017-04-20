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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:02  20 апреля 2017 1

Для школьников подготовят 100 вопросов о выборах президента

Торжественная линейка КГУ Курган, школьники
Школьники должны привлечь внимание родителей к президентским выборамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Среди учеников старших классов проведут олимпиаду, посвященную выборам президента РФ. Инициатором олимпиады стал российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК, который разместил соответствующих заказ на сайте госзакупок.

В сводном плане РЦОИТа указано, что мероприятие направлено на повышение уровня правовой культуры будущих избирателей, пишут «Ведомости». По данным издания, на разработку вопросов для олимпиады выделено 38 тысяч рублей. Заниматься подготовкой заданий будет ООО «Мармеладов» — компания, основным видом деятельности которой является консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Она оказалось единственной участницей конкурса в рамках госзаказа.

ЦИК рассчитывает получить от «Мармеладов» набор из 100 тестовых вопросов с ответами, а также не менее 1000 ситуационных задач с ответами для электронной версии, кроме того к олимпиаде должны быть подготовлены методические рекомендации.

Как показывает практика, при отсутствии реального выбора избиратель обычно слабо реагирует на призывы приходить на участки, считает политолог Аббас Галлямов. Он отмечает, что работа со школьниками вполне может стать одним из каналов продвижения главного месседжа: «только участвуя в выборах, можно впоследствии чего-то требовать от власти». По его мнению, хотя сами школьники не голосуют, они могут привлечь внимание своих родителей к выборам.

Нина Калинина
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