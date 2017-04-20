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20 апреля 2017
19 апреля 2017
09:06  20 апреля 2017 0

Медведев отчитался перед Госдумой, Ройзман нашел партию для выдвижения, музей в Екатеринбурге ищет «Человека Анти-голубя». Главные новости — в утренней подборке «URA.RU»

ИННОПРОМ-2016: второй день. Проходка мантурова и девушки. Екатеринбург, ройзман евгений
Через три дня мы узнаем, от какой партии Ройзман пойдет в губернаторыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доброе утро, сегодня четверг, 20 апреля. Чтобы вам было удобнее, каждый день, утром и вечером, мы делаем подборку самых важных новостей за последние 12 часов. Такую же подборку вы можете получать себе на почту, если оставите нам свой электронный адрес.

И вот главное к этому часу:

Госдума одобрила уголовное наказание за создание «групп смерти» в соцсетях и склонение несовершеннолетних к суициду. Максимальное наказание составит шесть лет.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства. В ходе выступления премьер резко перешел от оптимизма к реальности, а также получил тревожный сигнал от КПРФ и ЛДПР. Без спора о Навальном тоже не обошлось. Мы сделали подробный отчет с места событий, а также узнали, что о выступлении Медведева думают депутаты.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ближайшие дни объявит, от какой партии он выдвинется в губернаторы. Есть три варианта — «Яблоко», «Партия Роста» и «Патриоты России». Далее Ройзмана намерен договориться с муниципальными депутатами о поддержке. «Муниципальный фильтр» он преодолеет — уже есть план сагитировать минимум 150 депутатов.

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников организовали масштабный выезд в территории. В ходе визита Решетников наконец ответил о своем отъезде из Перми и развеселил единороссов удачной шуткой про Путина. Однако после выступления у наблюдателей возник новый вопрос к политику. Наш корреспондент принял участие в поездке и рассказал обо всем, что там происходило — детали в репортаже «URA.RU».

В Музее истории Екатеринбурга ищут сотрудника, который будет гонять голубей. Название должности звучит как «Человек Анти-голубь». В самом музее работу называют — «супергеройской». Специалист должен будет защищать учреждение от голубей, которые постоянно совершают авианалеты на музей.

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