09:06 20 апреля 2017 0

Через три дня мы узнаем, от какой партии Ройзман пойдет в губернаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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И вот главное к этому часу:

Госдума одобрила уголовное наказание за создание «групп смерти» в соцсетях и склонение несовершеннолетних к суициду. Максимальное наказание составит шесть лет.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства. В ходе выступления премьер резко перешел от оптимизма к реальности, а также получил тревожный сигнал от КПРФ и ЛДПР. Без спора о Навальном тоже не обошлось. Мы сделали подробный отчет с места событий, а также узнали, что о выступлении Медведева думают депутаты.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ближайшие дни объявит, от какой партии он выдвинется в губернаторы. Есть три варианта — «Яблоко», «Партия Роста» и «Патриоты России». Далее Ройзмана намерен договориться с муниципальными депутатами о поддержке. «Муниципальный фильтр» он преодолеет — уже есть план сагитировать минимум 150 депутатов.

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников организовали масштабный выезд в территории. В ходе визита Решетников наконец ответил о своем отъезде из Перми и развеселил единороссов удачной шуткой про Путина. Однако после выступления у наблюдателей возник новый вопрос к политику. Наш корреспондент принял участие в поездке и рассказал обо всем, что там происходило — детали в репортаже «URA.RU».

В Музее истории Екатеринбурга ищут сотрудника, который будет гонять голубей. Название должности звучит как «Человек Анти-голубь». В самом музее работу называют — «супергеройской». Специалист должен будет защищать учреждение от голубей, которые постоянно совершают авианалеты на музей.