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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:07  20 апреля 2017 0

Супруги подрались на взлетно-посадочной полосе и сорвали вылет самолета. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Вылет самолета был задержан на полчаса, пассажирам пришлось ждать окончания потасовкиФото: Pixabay

На взлетно-посадочной полосе в Китае неожиданно вспыхнула драка между супругами. В результате вылет самолета был задержан на полчаса.

Сотрудники аэропорта рассказали, что словесная перепалка между мужем и женой началась еще в очереди на посадку. Постепенно ссора переросла в физическое противостояние. Мужчина уронил женщину и начал махать кулаками над ее лицом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mirror.

Оба участника инцидента были задержаны, им запретили посадку на самолет. Из-за супружеской драки вылет пассажирского лайнера был задержан на 28 минут.

По информации местной полиции, пара находится в процессе развода, уточняет информагентство Nation News.

Марина Мотылева
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