Супруги подрались на взлетно-посадочной полосе и сорвали вылет самолета. ВИДЕО

09:07 20 апреля 2017 0

Вылет самолета был задержан на полчаса, пассажирам пришлось ждать окончания потасовки Фото: Pixabay

На взлетно-посадочной полосе в Китае неожиданно вспыхнула драка между супругами. В результате вылет самолета был задержан на полчаса.

Сотрудники аэропорта рассказали, что словесная перепалка между мужем и женой началась еще в очереди на посадку. Постепенно ссора переросла в физическое противостояние. Мужчина уронил женщину и начал махать кулаками над ее лицом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mirror.

Оба участника инцидента были задержаны, им запретили посадку на самолет. Из-за супружеской драки вылет пассажирского лайнера был задержан на 28 минут.

По информации местной полиции, пара находится в процессе развода, уточняет информагентство Nation News.