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Главные новости ЯНАО
11:02  20 апреля 2017 0

Ямальские пенсионеры очень удивятся квитанциям за май

Клипарт , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх, счет
«Ямалкоммунэнерго» освободит ветеранов ВОВ от уплаты коммуналки за майФото: Алексей Гущин © URA.RU

В канун 72 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне единый коммунальный оператор ЯНАО объявляет акцию в поддержку участников войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и вдов погибших участников Великой Отечественной.

«Ямалкоммунэнерго» предоставит перечисленным категориям потребителей своих услуг 100% скидку по оплате коммунальных ресурсов за май 2017 года. Чтобы получить скидку, при оплате жилищно-коммунальных услуг в филиалах ЕРИЦ ЯНАО гражданам достаточно предоставить подтверждающий их статус документ.

Еще одним подарком от крупнейшего ямальского ресурсника станут личные поздравления и ценные подарки. Руководством копании принято решение оказать ветеранам единовременную финансовую помощь — 10 тыс рублей каждому. Вдовы погибших воинов, блокадники и узники концлагерей получат по 5 тыс. рублей.

Накануне Дня Победы представители корпорации посетят дома участников войны и вдов ветеранов Великой Отечественной, бывших узников концлагерей и ямальцев, отмеченных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Акция пройдет по территориям присутствия корпорации — в Надыме и Надымском районе, городах Муравленко, Губкинский и Лабытнанги, Красноселькупском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском и Приуральском районах, рассказали в пресс-службе компании.

Юлия Фролова
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