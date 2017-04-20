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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:35  20 апреля 2017 0

Ученые разработали словарь понятий о российской нации

Митинг посвященный присоединению Крым к России. Сургут, крым наш, митинг, флаг россии
Российской нации дали определениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ученые РАН разработали словарь основных понятий в области национальной политики и межнациональных отношений. По словам академика РАН Валерия Тишкова, в созданном глоссарии устанавливается приоритет понимания российской нации как политической, а не этнической общности.

В РАН был специально создан Научный совет по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. По словам Валерия Тишкова, 25 апреля, на первом заседании совета будут обсуждаться базовые категории и понятия в этой области. «Начать решили с азов: что такое нация, этническая общность, межнациональные отношения», — рассказал Тишков «Известиями».

Ученый отметил, что Российская Федерация в словаре определена как «национальное государство с разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой». Приоритетным признается понимание «российской нации» как совокупности граждан одного государства. В статье о «нации» отмечается, что в современных науке и праве под этим понимаются два типа человеческих сообществ: совокупность граждан одного государства (политическая, или гражданская, нация) и этническая общность (этнонация).

«Известия» опубликовали краткий вариант словаря
Скрин: газета «Известия»

Разработка базовых понятий связана с намерением принять закон «О российской нации». Многих ранее смущало в названии слово «нация», которое еще с советских времен вызывает негативные ассоциации у части общества. «Главное сейчас найти смысл, содержание, что положить в этот закон: ответственность и разграничение полномочий органов государственной власти; какую миссию должны нести институты гражданского общества; вопросы, связанные с утверждением российской идентичности и патриотизма», — отметил Тишков. По его словам, сейчас главная задача, найти этим вещам правовую форму.

Ученый отметил, что к первому заседанию был создан небольшой терминологический словарь государственной национальной политики, который не позволит увязнуть в одних и тех же спорах о словах. Например, даны определения автономии, геноциду, ксенофобии, межнациональному согласию, национализму, национальному самосознанию, расизму, сепаратизму, этнической общности и ряду других.

Нина Калинина
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