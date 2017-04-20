{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:53  20 апреля 2017 0

Прокуратура выяснила, почему массово отравились юные спортсмены на Урале

Первый форум прокуратуры часть 1 Курган, прокуратура, полковник, погоны
После отравления детей в спорткомплекс «Курганово» нагрянули сотрудники прокуратурыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура города Полевского Свердловской области провела проверку после массового отравления в спорткомплексе «Курганово». Надзорное ведомство проверило ООО Спортивный комплекс «Курганово» и ООО «Комфорт» — организацию, которая организует питание в учреждении.

Установлено, что в больницу попали семь детей, а также тренер и мама одного из юных спортсменов. Возбудителем заболеваний стал норовирус.

Новость по теме
На базе отдыха на Среднем Урале массово отравились дети

Прокуратура нашла нарушения санитарных требований в ООО «Комфорт»: приправу с истекшим сроком годности, несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике, бактерии «энтеробактер клоаце» в смывах с кастрюли в овощном цехе и другие.

Руководству компании и спорткомплекса внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Массовое отравление в спорткомплексе произошло в конце марта. Заболели дети, приехавшие в Свердловскую область на спортивные сборы из Новосибирска.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров