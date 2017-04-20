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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
10:15  20 апреля 2017 0

Вода в Тоболе поднимается. Курганцы спорят, будет ли наводнение. ФОТО

Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок2017, река тобол, затопленные деревья
Пока Тобол не достиг критических точекФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За минувшие сутки уровень воды в Тоболе в районе Кургана поднялся всего на 12 см и составил 432 см. Об этом сообщается на сайте правительства Зауралья.

Однако выше по течению, в районе села Звериноголовское, вода напротив стала подниматься интенсивнее. За сутки уровень реки вырос на 25 см. Впрочем, и там до опасных отметок пока далеко.

В реке Исети уровень воды снижается почти на всей протяженности, кроме села Мехонское — там река «подросла» на 8 см.

Уровень воды поднимается медленно
Фото с сайта правительства Курганской области

В Сети курганцы активно обсуждают ситуацию и выдают свои прогнозы, ориентируясь на сообщение казахстанских СМИ. «В городе Костанай окраина только затоплена, а по области — перекрыта дорога на Кокшетау, Астану, Джезказган и некоторые районы. По Акмолинской области и Карагандинской также вода размыла трассы. Мы думаем, вода пойдет в сторону Кургана, так как, наверное, сброс будет, пару дамб, защищающих поселки, прорвало. С вертолетов отслеживают ситуацию, и при наполнении водохранилищ будет команда на сброс. Запас хранилищ еще есть, но небольшой», — пишут комментаторы.

Другие парируют, что запасы в водохранилищах еще очень большие. Многие высказывают претензии к синоптикам, которые дают слишком расплывчатый прогноз. «Уровень воды будет от 4 до 12 метров», — резюмируют шутники.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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