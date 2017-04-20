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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:20  20 апреля 2017 0

На Урале водитель без прав протаранил санитарную машину: 5 человек пострадали. ФОТО, ВИДЕО

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосуФото: ГИБДД по Свердловской области

На дороге Ревда-Дегтярск иномарка протаранила медицинский автомобиль. УАЗ от удара опрокинулся, пять человек оказались травмированы.

Как установили госавтоинспекторы, водитель «Дэу Нексии» попытался развернуться на нерегулируемом пешеходном переходе, выехал на встречную полосу и протаранил медицинскую машину.

«Выяснилось, что водитель легкового автомобиля не имеет водительского удостоверения. В момент ДТП в УАЗе находилось семь человек, медицинские работники возвращались домой в Полевской с учебного семинара в Первоуральске», — сообщили «URA.RU» в ГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП водитель УАЗа одна из медработников, ехавшая в микроавтобусе, получили переломы. У водителя иномарки диагностирована ЧМТ и перелом ребер. Парень и девушка, ехавшие не пристегнутыми в его машине, получили множественные ушибы.

Александр Лукманов
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