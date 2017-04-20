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Главные новости Челябинской области
10:29  20 апреля 2017 0

Челябинская епархия требует расследовать призывы к массовым самоубийствам

Пикеты у турецкого посольства. Москва., турецкое посольство, пикеты, турцию к ответу
Турецкая секта призывает южноуральцев "воссоединиться с Космосом"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской епархии требуют расследования деятельности «Союза Мирового Братства», основанного турчанкой Бюлент Чорак на Южном Урале. По имеющейся информации, весной 2017 года возможны самоубийства южноуральцев, вовлеченных в деятельность секты, пояснили «URA.RU» в миссионерском отделе епархии.

В епархии цитируют «сообщение из Космоса», распространяемое сейчас среди адептов культа: «Весной 2017-го единый Контракт наш завершается / И с изменением Реальности вашей / Новая жизнь в Мире Новом ждёт вас. / …А это значит — вы избавитесь от всего, что мешает вам / Войти в ваш Дом изначальный / Именно туда вам вернуться надо / По сроку завершения единого нашего Контракта / …Вернуться Домой надо вам, дети Мои земляне, / Именно — весной 2017-го…».

Как ранее сообщали в миссионерском отделе, доктрина 90-летней турчанки Ведии Бюлент Онсю Чорак заключается в том, что оказавшееся в тупике развития человечество должно воссоединиться с Космосом через ритуальный суицид. Вставшие на этот путь предварительно должны завещать имущество и деньги отделению Братства. В этом смысле «послание из Космоса» с указанием времени может быть воспринято как руководство к действию, считают в епархии. Тем более, что в Челябинской области в группы Братства входят преимущественно женщины с детьми, психика которых менее устойчива к влиянию проповедников.

«После первого нашего сообщения к нам начали обращаться родственники вовлеченных в секту, приносить литературу, рассказывать о методах. На сегодня можно сказать, что проповедники братства действуют как минимум в Челябинске, Миассе и Чебаркуле. Впрочем, звонят даже из-за пределов региона, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ глава миссионерского отдела Константин Путник. — Обратите внимание на поведение ваших близких. Если оно вызывает тревогу или сомнения, обращайтесь к нам. Миссионерский отдел готов помочь консультациями квалифицированных специалистов».

«Когда в обществе некий моральный кризис и тяжелая психологическая обстановка, то влияние подобных групп может быть сильным, — комментирует „URA.RU“ психотерапевт Андрей Бабин. — Рецепт только один. Думать больше не о судьбах мира, а о себе и о своей семье. Это поможет закрыться от негативного общего фона».

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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