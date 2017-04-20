10:37 20 апреля 2017 0

На «Первом канале» почему-то забыли, как выглядит бывший московский министр Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников и его соперник на губернаторских праймериз Сергей Клепцин невольно стали участниками телепрограммы Ивана Урганта. Как оказалось, создатели шоу не смогли отличить парламентария от главы региона.

Накануне 19 апреля на «Первом канале» вышел очередной выпуск популярного шоу «Вечерний Ургант». В традиционной подборке новостей ведущий Иван Ургант уделил внимание истории, всколыхнувшей общественность: председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин ранее инициировал норму, которая лишает матерей-одиночек единовременной выплаты (60 тысяч рублей) на первого ребенка. А в эфире НТВ депутат заявил: «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».

Иван Ургант случайно ударил по пермскому губернатору Кадр из выпуска «Вечернего Урганта» от 19 апреля

В начале шоу Ургант рассказал предысторию скандала: «депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин лишил матерей-одиночек пособий». В Прикамье молодые мамы в возрасте от 19 до 24 лет имеют право на единовременную выплату в 60 тысяч рублей, но «благодаря Сергею» получить пособие смогут только те девушки, у чьих детей установлены отцы. При этом на экране появилось фото вовсе не Клепцина, а временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

«По-моему, мы присутствуем при важном событии: на политическом небосклоне России родилась новая звезда: депутат масштаба всей России, а может быть, даже лидер собственной партии. Я бы назвал ее «Справедливый Сергей» или просто «СС»» — уже раскрученный бренд. Случайные дети! Представляете, как радуются матери этих детей? Сергей, что же вы остановились? Есть еще масса других вариантов: случайный пенсионер, случайный бюджетник, случайный инвалид», — продолжал Ургант.

Вот так в действительности выглядит Сергей Клепцин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«А может, „случайный депутат“? Может, он стал им после какого-то междусобойчика, корпоративчика?» — поддержал коллегу соведущий Дмитрий Хрусталев.

«Митя, ну ты загнул. В нашей стране такого быть не может!» — ответил Ургант и пошутил, что на деньги, сэкономленные на «случайных детях», как раз будут организованы «междусобойчики и корпоративчики» пермского Заксобрания. На протяжении всего обсуждения зрители наблюдали на экране фото Максима Решетникова, который как раз дал поручение пересмотреть скандальную норму.

Сергей Клепцин пока отказывается комментировать ситуацию и разъяснить свое скандальное высказывание. Накануне журналисты обратились к нему с вопросом, но в ответ услышали: «Не сегодня».