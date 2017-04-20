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Главные новости Челябинской области
10:49  20 апреля 2017 0

В южноуральском городе, где осудили главу, избрали нового мэра

Демонстрация Челябинск, бакал
Бакал получил статус ТОСЭРФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главой Бакала, первого города в Челябинской области, получившем статус территории опережающего развития, стал заместитель директора ООО «Бакальское рудоуправление» Андрей Зарочинцев. За него проголосовали 12 из 14 депутатов, присутствовавших на заседании горсовета в четверг, 19 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации Саткинского района.

Место главы города стало вакантным после того, как вступил в действие приговор действующему мэру Сергею Степанову, осужденному за превышение полномочий. Степанов отказывался уходить в отставку, так как оспаривал приговор.

Бакал получил статус территории опережающего развития в начале марта постановлением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. После создания ТОСЭР пять инвесторов заявили о готовности вложить в город порядка 1 млрд рублей.

Альбина Золотухина
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