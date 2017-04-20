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Главные новости Челябинской области
10:34  20 апреля 2017 0

Бывший высокопоставленный чиновник задержан за взятку в Челябинской области

Задержание начальника уголовного розыска Саткинского РОВД Виталия Зарипова, фсб, арест, задержание, Виталий Зарипов
Бывший вице-мэр Чебаркуля задержан по подозрению в получении взяткиФото: Альбина Золотухина © URA.RU

Бывшего вице-мэра Чебаркуля Олега Соловьева задержали силовики. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки, рассказали «URA.RU» собственные источники в правоохранительных структурах.

В пресс-службе регионального СКР лишь подтверждают сам факт задержания, но не сообщают подробности.

Мэр Чебаркуля Сергей Ковригин прокомментировал корреспонденту «URA.RU», что не знает о задержании своего бывшего заместителя. «В администрации не было обысков — это я могу сказать точно», — отметил глава.

В октябре прошлого года в Чебаркуле прошли обыски и выемка документов по уголовному делу о даче взятки в отношении директора ООО «Чебаркульгорводоканал» Евгения Бородина. По данным силовиков, предприятие 8 июля оплатило штраф в 15 тыс. рублей, выписанный по итогам проверки Контрольно-счетной палаты вице-мэру Олегу Соловьеву. Сейчас и чиновник стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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