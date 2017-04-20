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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
10:52  20 апреля 2017 0

В Кургане отпавшее на ходу колесо «девятки» отлетело в пешехода

Деревяшки и снос дома. Нижневартовск., колесо, сто
Водитель не обеспечил исправность транспортного средства (фото из архива)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане отпавшее на ходу колесо автомобиля ВАЗ 21093 угодило в пешехода. К счастью, травмы девушки оказались не опасными.

Инцидент произошел в среду, 19 апреля, около 23:00, когда водитель поворачивал с улицы Криволапова на Пушкина. Отпавшее левое переднее колесо выкатилось на тротуар и задело девушку. Также были причинены механические повреждения движущемуся во встречном направлении автомобилю ВМВ Х5.

Пострадавшей в результате инцидента девушке назначено амбулаторное лечение, уточнили в городском отделе ГИБДД Курганской области.

Татьяна Жаткина
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