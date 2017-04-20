11:22 20 апреля 2017 0

Леонид Михельсон второй год подряд является самым богатым бизнесменом страны по версии Forbes Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Журнал Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 2017 года. Первую строчку в нем занял совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

Лидерство в рейтинге Михельсону принадлежит второй год подотряд. Сейчас его состояние оценивается в 18,4 млрд долларов, в 2016 году оно было несколько скромнее — 14,4 млрд долларов. Предприниматель с Ямала имеет акций «Новатэка» (24,76%) и «Сибура» (34,18%). Как пишет Forbes, В этом году Михельсон выступил против эксперимента ФАС по либерализации газового рынка в ряде регионов и предложил передать полномочия по регулированию тарифов «Газпрома» в Минэнерго.

Второе место в рейтинге занимает владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние журнал оценил в 17,5 млрд долларов (год назад в 10,9 млрд долларов). Как признавался сам бизнесмен газете «Ведомости», он не верит тем цифрам, что Forbes ставит напротив его фамилии. «Не привыкли мы к таким суммам. Они кажутся нереальными, если смотреть в свое прошлое». — признавался бизнесмен. Ему принадлежит 79,2% акций «Северстали». С этого предприятия он за последние пять лет получил 2,83 млрд долларов в виде дивидендов. Также предпринимателю принадлежат акции Nord Gold (90,7%) и «Силовые машины» (100%).

Главный акционер НЛМК (84%) и транспортного холдинга Universal Cargo Logistics (100%) Владимир Лисин занял третью строку рейтинга Forbes. Его состояние оценили в 16,1 млрд долларов (9,3 в прошлом году). В декабре 2016 года бизнесмен продал около 1,5% акций НЛМК за 153 млн долларов. В базе данных Роспатента Лисин значится автором новых способов промывки доменной печи, обработки стали в ковше и еще пары десятков патентов. Он считает, что деньги нужны для того, чтобы иметь свободу выбора бизнеса и инвестиций.