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20 апреля 2017
11:27  20 апреля 2017 0

На авиабазе под Пермью покончил с собой боец

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Погибший солдат служил в охране истребительного полкаФото: "URA.RU"

Срочник, находившийся в карауле на пермской авиабазе Большое Савино, покончил с собой. Парень свел счеты с жизнью сегодня ночью.

В ночь на 20 апреля 21-летний срочник покончил с собой, находясь в карауле на авиабазе Большое Савино в поселке Сокол. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, парень служил в в/ч № 88503 в охране 764-го истребительного полка.

Причины самоубийства пока неизвестны. В Пермь из штаба в Екатеринбурге выехала комиссия, чтобы разобраться в случившемся на месте. О погибшем известно, что его зовут Максим Михайлов, он был призван в армию 3 декабря 2016 года военкоматом города Карталы в Челябинской области.

Александр Лукманов
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