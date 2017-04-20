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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
11:39  20 апреля 2017 0

Пермский омбудсмен: лишение матерей-одиночек пособий — это дискриминация

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, дети, ребенок, дети со спины
Марголина заявила что меры соцподдержки населения постоянно меняются, поэтому нет уверенности в их долгосрочностиФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
В Перми матерей-одиночек лишили права на матпомощь
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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина высказалась против закона, лишившего матерей-одиночек пособий. Омбудсмен считает, что принцип адресности материальной помощи дискриминирует неполные семьи.

«Неоднозначность этого закона нельзя отрицать. С одной стороны, это дополнительная мера поддержки, ее условия и размеры принимались депутатами на региональном уровне после общественного обсуждения в полном соответствии с регламентами принятия тех или иных законодательных актов. С другой, не могу не согласиться с тем, что закон имеет дискриминационный смысл», — цитирует омбудсмена ее пресс-служба.

По мнению Татьяны Марголиной, поддерживать рождение первых детей нужно либо во всех без исключения семьях — вне зависимости от того, полные они или нет, — либо оказывать помощь только нуждающимся. «Принцип адресности дискриминирует часть семей, например, неполных», — уверена омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека также отметила, что в последние годы меры соцподдержки населения постоянно меняются, поэтому нет уверенности в их долгосрочности.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила краевого детского омбудсмена Павла Микова разъяснить скандальны поправки к закону о помощи семьям за рождение первенца. «Закон должен учитывать все возможные случаи, чтобы избежать дискриминационных ограничительных мер. Важны, прежде всего, меры поддержки одиноких мам, а не законодательные преграды», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что необходимо уделять особое внимание вопросам воспитания не только ответственного материнства, но и отцовства.

Анна Белкина
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