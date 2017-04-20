Российский МИД порадовало решение суда ООН по иску Украины

11:42 20 апреля 2017 0

В соцсетях МИД опубликовал отзыв на решение суда в Гааге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В МИДе отреагировал на решение международного суда ООН, не поддержавшего иск Украины о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации» или о статусе Крыма. Об этом говорится на странице Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства РФ в Facebook.

Решение Международный Суд ООН вынес 19 апреля. «Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что суд призвал работать над минскими соглашениями, которые признают в ДНР и ЛНР. Кроме того, в ООН не была поддержана ни одна из претензий Украины о том, что Россия якобы осуществляет политику «стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин», пишет «Федеральное агентство новостей».

При этом суд ООН постановил, что РФ должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. А также не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора. Это в равной степени относится и к Украине, подчеркнули российские дипломаты.

Решение Международного суда ООН явно не совпало с ожиданиями президента Украины Петра Порошенко, который ранее заявлял о том, что оно «будет многообещающим».

«Я думаю, что это очень многообещающе сегодня решение в Гааге, так как оба судебных иска были признаны подходящими под юрисдикцию международного суда ООН. Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути, и мы надеемся на успешное рассмотрение указанных исков», — сказал глава Украины журналистам в Лондоне.

Как пишет информагентство Nation News, в МИДе считают принципиально важным непредвзятость судей, выносивших вердикт. Они не встали на сторону Киева и не стали поддерживать заявление Украины об «агрессии», «оккупации» и статусе Крыма.