11:45 20 апреля 2017 0

Сирийские самолеты переходят под крыло российской военной базы Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Сирийские власти из-за ракетных ударов США переместили свои самолеты ближе к российской военной базе Хмеймим. Как рассказал в интервью CNN источник в американском правительстве, так сирийский лидер Башар Асад «ищет защиты от Кремля».

В Дамаске полагают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от нанесения последующих ударов, пишет «Газета.Ru».

Ранее министр иностранных дел России Сергей лавров заявил, что ракетные удары США создали препятствия для мирного урегулирования сирийского конфликта, отмечает «Национальная служба новостей».