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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:45  20 апреля 2017 0

В целях безопасности. Сирийские власти передвинули самолеты ближе к российской военной базе

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
Сирийские самолеты переходят под крыло российской военной базыФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийские власти из-за ракетных ударов США переместили свои самолеты ближе к российской военной базе Хмеймим. Как рассказал в интервью CNN источник в американском правительстве, так сирийский лидер Башар Асад «ищет защиты от Кремля».

В Дамаске полагают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от нанесения последующих ударов, пишет «Газета.Ru».

Ранее министр иностранных дел России Сергей лавров заявил, что ракетные удары США создали препятствия для мирного урегулирования сирийского конфликта, отмечает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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