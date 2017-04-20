Россияне смогут стать владельцами гектара земли по всей стране

12:18 20 апреля 2017 0

Россиянам могут выдавать участки в заброшенных селах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуму внесут законопроект, позволяющий получать гектар земли не только в Дальневосточном федеральном округе, но и по всей России. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов считает, что так можно вовлечь жителей страны в сельское хозяйство.

Документ, по мнению парламентария, поможет решить проблему заселения отдаленных территорий и заброшенных сел. «Проект федерального закона устанавливает право граждан на безвозмездное получение земельных участков не только на территории ДФО, но и на территории всей России», — отмечается в пояснительной записке, которую приводит Life.ru.

Нилов считает, если закон будет принят, то за несколько лет сформируется новый социальный слой граждан.

В конце марта в Минвостокразвития подвели итоги бесплатной раздачи дальневосточного гектара. Выяснилось, что только в Хабаровском крае было выдано 2250 земельных участков, в Сахалинская области — 1887 участков, в Приморском крае — 1400 участков, пишет «Национальная служба новостей». На данный момент, как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, на 77,5 тысяч заявлений на получение «дальневосточного» гектара» выдано только 8,5 тысяч земельных участков.