В Миассе идет "силовая зачистка"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В администрации Миасса идут очередные обыски. Следователи ГУ МВД по Челябинской области изымают документы в канцелярии. Источники «URA.RU» сообщают, что задержан предприниматель Владимир Мурашкин, которого называют неофициальным советником мэра города Геннадия Васькова. Мурашкин тесно связан с ОПГ «Турбазовские».
Телефон Геннадия Васькова, который покинул здание администрации и уехал в неизвестном направлении, не отвечает. Получить комментарий на момент публикации в полиции не удалось. По информации «URA.RU», речь идет об истории, связанной со срезкой асфальта в мае прошлого года на городских улицах для проведения дорожных работ.
МУП «Городское хозяйство» по распоряжению Геннадия Васькова оплатило из оборотных средств частной компании ООО «Урал-Маир» работы за срезку дорожного полотна. Контракт был проведен без торгов, по завышенной смете. Жители города засняли автомобиль Мурашкина во время ночных работ — предприниматель контролировал срезку. Остатки асфальта должны были продать, но из них проложили дорогу к даче Мурашкина.
Владимира Мурашкина называют «теневым мэром» Миасса. У него есть деловые связи с лидером ОПГ «Турбазовские» Сергеем Чащиным, осужденным за заказные убийства. Ранее Мурашкин также был судим. В городе ходят слухи, что силовики хотели пересмотреть уголовное дело в отношении Мурашкина, его судили за самоуправство, чтобы ужесточить наказание. Но главный свидетель, он же потерпевший, Валерий Столяров, внезапно скончался в колонии, где отбывал наказание за мошенничество. В этой же колонии сидит и Сергей Чащин.
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Владимир Мурашкин выступал от лица мэрии в решении многих вопросов. Тех, кто отказывался уступать администрации в деловых спорах, поступали угрозы. Так, были разбиты стекла в коттедже юриста, депутата Сергея Гаврюшкина. Были и другие угрозы в адрес депутатов — с поджогом офисов, а также с похоронными венками. Все эти инциденты связывали с Мурашкиным.
После истории с попыткой возобновить в городе «маршрутные войны», где также принимал участие Владимир Мурашкин, в Миассе прошло несколько совещаний с участием руководителей ГУ МВД по региону. Мэр Геннадий Васьков от встреч с высокопоставленными силовиками уклонялся. Васьков заявлял, что не имеет дел с Мурашкиным, но предпринимателя постоянно видели в мэрии, а сам градоначальник встречался с ним у себя в кабинете или в одной из кофеен города.
18 апреля в администрации Миасса силовики провели «маски-шоу». Изымались документы, связанные с выделением земельных участков. Геннадию Васькову пришлось срочно выйти их отпуска. Также начата доследственная проверка по нанесению ущерба муниципалитету в истории со зданием бывшего детского сада на улице Вернадского.
28 апреля депутаты должны закончить сессию от 24 марта, чтобы выставить Геннадию Васькову оценку по итогам работы за 2016 год. Ранее сторонники градоначальника срывали сессии, чтобы не допустить коллективного «неуда» мэру.