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18 апреля 2017
17 апреля 2017
12:29  20 апреля 2017 0

Девушка из Нижневартовска обклеила прокладками автомобиль парня. ФОТО

Жительница ХМАО-Югры придумала необычный способ мести за неверностьФото: соцсети

В социальных сетях Нижневартовска обсуждают снимок автомобиля, обклеенного женскими прокладками и залитого бурой краской. Помимо прочего, на капоте красуется надпись: «шлюх конченый» (орфография сохранена).

Доподлинно неизвестно, в чем причина произошедшего. Комментаторы выдвигают версию, что таким образом хозяин автомобиля был наказан за измену.

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Фото: соцсети

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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