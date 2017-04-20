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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:23  20 апреля 2017 0

Создатель «ВКонтакте» Павел Дуров ворвался в сотню богатейших бизнесменов России

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров оказался на 100 месте в рейтинге ForbesФото: TechCrunch /Flickr

На 100 месте рейтинга Forbes оказался создатель соцсети «ВКонтатке» и соавтор мессенджера Telegram 32-летний Павел Дуров. При этом, ворвавшись в список богатых бизнесменов всего год назад, он сумел улучшить свои показатели сразу на 35 позиций.

В 2016 году Павел Дуров впервые попал в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, составленный журналом Forbes, заняв в нем 135 место с состоянием в 6 млн долларов. В 2017-м он оказался уже на 100 строке рейтинга, увеличив состояние до 950 млн долларов.

Павел Дуров еще в годы учебы в Санкт-Петербургском государственном университете создал форум для студентов. В 2006 году на его базе он запустил социальную сеть «ВКонтакте». Несколько лет назад он продал свою долю в «ВКонтакте» гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину.

Сейчас основной капитал Дурова составляют акции мессенджера Telegram. В прошлом году предварительная оценка Telegram на переговорах о продаже мессенджера Google составляла 1 млрд долларов, однако она так и не состоялась.

Forbes подметил одну важную деталь из жизни молодого богатого бизнесмена: Дуров не разговаривает по телефону, так как считает, что «это устарело, и это слишком навязчиво».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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