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12:49  20 апреля 2017 0

Первый замгубернатора Ямала приехал в поселок, где дети избивают педагогов

Заседание Уральского МКС Единой России. Екатеринбург, ситников алексей
Алексей Ситников работает в ГыдеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
В ямальской школе ученики избивают педагогов
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Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников в четверг, 20 апреля, работает в Гыде. Член правительства проводит проверку готовности строительных объектов, в том числе жилых домов, нового корпуса школы-интерната и убойного комплекса. Об этом сообщили в его пресс-службе. Там добавили, что вечером Ситников проведет совещание по стройкам.

Также целью визита заместителя губернатора является участие в подготовке праймериз. В 2017 году пройдут выборы главы поселка Тазовский, Гыда, Находка и депутатов небольших поселений. Кроме этого, Ситников намерен принять участие в праздновании дня оленевода.

В Гыде уже работала масштабная проверка окружных чиновников после публикации «URA.RU» об избиении педагогов и плохом обеспечении детей коренных народов. У Алексея Ситникова нет цели ее повторить, заключили в его пресс-службе. Он проверит только объекты своей сферы ответственности.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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