{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
12:45  20 апреля 2017 0

Тюменцы сняли фотосериал о луже-капкане. ФОТО

Лужа-капкан в Тюмени "поймала" с десяток автомобилейФото: соцсети

Жители Тюмени предупреждают друг друга о луже, в которую попали уже десятки машин. В городских пабликах горожане выложили фотографии с утонувшими в одном и том же месте автомобилями.

Коварная яма «ловит» жертв в новом микрорайоне Плеханово на улице Андрея Кореневского.

«Хочется предостеречь водителей, дабы им не пришлось стать „жертвой автокапкана“, — пишет тюменец в одном из городских пабликов. — Если вы все-таки решили проехать через эту лужу, держитесь забора, а иначе вы и ваш автомобиль вряд ли сможете выбраться самостоятельно из этого „капкана“».

Тюменец добавляет, что насчитал за день семь жертв автокапкана. Однако фотографий горожане выложили намного больше.

В Управе Калининского округа Тюмени подтвердили, что знают о проблеме. На вопрос: «Ваши ли рабочие ликвидируют яму?», ответили коротко: «Да».

1/8
ФОТО: соцсети

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров