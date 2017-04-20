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Главные новости Тюменской области
12:52  20 апреля 2017 0

Главный тюменский полицейский рассказал депутатам про «группы смерти». «За год покончили с собой 16 подростков»

Начальник УВД по Тюменской области генерал Юрий Алтынов. Тюмень, алтынов юрий
Юрий Алтынов рассказал про "группы смерти"Фото: Николай Бастриков © URA.RU

За 2016 год в Тюменской области произошло 16 самоубийств подростков. Трое из них состояли в «группах смерти» в соцсети «ВКонтакте». Об этом, как передает корреспондент «URA.RU», заявил на заседании областной Думы начальник УМВД по региону Юрий Алтынов.

Руководитель областной полиции отметил, что эпидемия подростковых суицидов, прокатившихся в минувшем году по всей России, мало затронула Тюменскую область. Этот факт Алтынов поставил в заслугу органам власти, в том числе сотрудникам полиции, успешно занимавшимся профилактикой суицидов.

За минувший год специалисты подразделения по делам несовершеннолетних 27 раз выезжали для профилактических бесед к подросткам, было выявлено 23 несовершеннолетних с суицидальными наклонностями, сообщил Алтынов.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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