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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
13:00  20 апреля 2017 0

Курганские чиновники устроили себе трехдневную рабочую неделю. ФОТО

Городской субботник в Кургане, заскалькин сергей, уборка парка, цпкио, городской субботник
Сергей Заскалькин наводит чистоту у входа в паркФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновники администрации города Кургана навели порядок в ЦПКиО. Также убирать мусор в четверг, 20 апреля, вышли депутаты и работники городской Думы, передает корреспондент «URA.RU».

С утра возглавили работу в парке глава города Сергей Руденко и руководитель администрации Андрей Потапов, однако вскоре им пришлось отправиться на заседание в правительство. Их подчиненные убирали мусор до обеда.

Заместитель руководителя администрации Кургана Андрей Жижин и управделами Сергей Заскалькин трудились на спуске к парку, думцы наводили чистоту возле дорожки, ведущей к пивзаводу. Только работники Думы собрали более 160 мешков мусора, рассказал зампредседателя городского парламента Александр Якушев. Сотрудники городского управления ГО и ЧС прибирали на городском пляже «Бабьи пески».

Субботник решили провести в четверг, поскольку в пятницу, 21 апреля, чиновники отметят день местного самоуправления. Во Дворце детского (юношеского) творчества по этому поводу пройдет торжественное мероприятие в 13:00 часов.

«Устроили себе трехдневную рабочую неделю», — шутят в мэрии. Однако руководитель пресс-службы городской администрации Елена Бессонова подчеркнула в разговоре с «URA.RU», что «все начальники на местах и работают как обычно».

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Александр Якушев собирает мусор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане масштабная уборка стартовала в конце прошлой недели, работники многих ведомств уже навели порядок возле своих зданий. Другие только собираются выйти. Общегородские субботники намечены также на 21 и 22 апреля. В пятницу в Детском парке чистоту обеспечат работники прокуратуры

Областные чиновники планируют выйти на уборку улиц в субботу, 29 апреля.

Татьяна Жаткина
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