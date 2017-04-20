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20 апреля 2017
13:03  20 апреля 2017 0

В Тюмени потребовали, чтобы депутат облдумы сдал мандат. Все дело — в большой зарплате

Депутата Алексея Аносова просят уйти в отставкуФото: страница Александра Лобова в Facebook

В Тюмени неизвестный активист на одиночном пикете потребовал от депутата облдумы Алексея Аносова сдать мандат. Фотографии пикета утром появились в соцсетях. Мужчина с плакатом вышел к зданию регионального парламента, где в четверг, 20 апреля, проходит очередное заседание Думы.

«Аносов, не позорься, сдай мандат», — гласит плакат, которым пикетчик закрывает свое лицо. Снимок опубликовал в соцсети один из жителей Нижневартовска Александр Л. «Интересный пикет проходит возле здания Тюменской областной Думы перед её заседанием с вопросом «Об осуществлении депутатом Тюменской областной Думы депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе», — говорится в записи.

Ранее депутат-единоросс Алексей Аносов от ХМАО-Югры заявил, что места для народных избранников, работающих на постоянной основе и получающих зарплату, распределяются с нарушениями.

В общей сложности на получение заработной платы в облдуме претендуют четыре кандидата — это единороссы Владимир Столяров, Николай Бабин, Алексей Аносов и Елена Кашкарова. «Зарплатное место» освободилось после того, как региональный парламент досрочно покинул депутат Павел Белявский, который перешел на работу в правительство области. По информации источников агентства, содержание одного народного избранника в облдуме обходится региональной казне более чем в 400 тысяч рублей в месяц.

Надежда Карташова
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