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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
13:08  20 апреля 2017 0

Ямальские власти дали огромные деньги на благоустройство школы, которую раньше хотели снести

День пограничника. Екатеринбург, бульвар, благоустройство, озеленение
Около отремонтированной школы появится зона отдыхаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Ямала выделило очередную субсидию на ремонт школы, из-за которой чуть не начался бунт родителей в городе Лабытнанги. На капремонт и благоустройство территории из окружного бюджета поступит более 68,6 млн рублей.

Соответствующее постановление о перераспределении бюджетных ассигнований было опубликовано на сайте регионального правительства. Речь идет о школе №5 города Лабытнанги, которая расположена в отдаленном районе города — микрорайоне Обской.

Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова рассказала «URA.RU», что средства пойдут на благоустройство территории школы в рамках проекта «Комфортная городская среда».

«Эта территория стает своего рода центром семейного притяжения для района и будет принадлежать не только самой школе, но и всем жителям микрорайона. Там будут рекреационная зона, зона спортивного отдыха, детская площадка», — пояснила Марина Трескова.

Год назад здание учебного заведения хотели снести, потому что оно было непригодно для эксплуатации и представляло опасность для детей. Однако родители, школьники и учителя возмутились и готовы были устроить бунт. Это единственная школа в районе, и до ближайшей нелегко добраться. Тогда было принято решение о ремонте школы.

Вячеслав Егоров
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