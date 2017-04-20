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20 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:56  20 апреля 2017 0

В Мурманске к приезду премьера Медведева заваривают канализационные люки. ФОТО

Рабочим приказали заварить все люкиФото: Twitter

С 19 апреля на центральных улицах Мурманска рабочие начали заваривать канализационные люки, причем делают это под присмотром ГИБДД. Как сообщают в соцсетях жители города, активность рабочих связана с предстоящим визитом в город премьера российского правительства Дмитрия Медведева.

«86% россиян так любят своего премьера Медведева, что перед его приездом в Мурманск в городе заваривают люки», — с иронией отметили пользователи Twitter, опубликовав соответствующее фото.

«Может, сразу двери в подъезды заварить?» — предлагают мурманчане, уточняя, это такая мера позволит обеспечить полную безопасность премьера.

Как уточняет портал «Апостоф», люки заваривают по пути следования кортежа председателя правительства РФ. Дмитрий Медведев прибудет в Мурманскую область с официальным визитом 21 апреля и проведет совещание в региональном правительстве.

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Фото: Twitter

Нина Калинина
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