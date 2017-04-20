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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:26  20 апреля 2017 0

Хэдлайнеры пасхального концерта в Екатеринбурге не знали, что их использовали в поддержку Храма на воде. Заявление «Мгзавреби»

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге, храм на крови
Группа «Мгзавреби» не знала о конфликте вкруг строительства собора святой ЕкатериныФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм
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Грузинская группа «Мгзавреби», которая выступила в Екатеринбурге сразу после Пасхального крестного хода 16 апреля, поневоле была втянута в конфликт вокруг строительства Храма на воде. Как сообщил «URA.RU» представитель музыкального коллектива Валерий Просвиров, музыканты ничего не знали о существующем противостоянии и «не принимают участия в политических мероприятиях».

Соответствующий вопрос редакция адресовала музыкантам в связи с форматом самого праздника. Часть горожан назвала Пасхальный крестный ход политической акцией в поддержку строительства Храма на воде.

Дело в том, что привычный для верующих горожан маршрут был изменен: вместо улицы Царской людей повели по набережной реки Исеть, где проходили акции «Обними пруд»; у места предполагаемого строительства митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сделал остановку; там же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что владыка благословил «всех нас» на строительство собора.

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Православное шествия тогда завершилось праздничным концертом у Храма на Крови, на который и была приглашена группа «Мгзавреби» — популярный музыкальный коллектив среди уральского креативного класса, выступающего против застройки городского пруда.

В социальных сетях обсуждали, что такой ход возможно трактовать как хитрость организаторов концерта — попытку расколоть протест.

Оперативно получить комментарий Екатеринбургской епархии не удалось.

Сергей Демин
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