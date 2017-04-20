13:14 20 апреля 2017 0

Москалькова посчитала ложным доносом преследование геев в Чечне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что сведения о похищениях лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией и содержании их в тайных тюрьмах Чечни, пока не подтвердились. Она подчеркнула, что получила ответы из всех инстанций, куда направляла запросы.

По словам Москольковой, ей пришли ответы из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета Российской Федерации, а также от МВД и прокуратуры республики. «Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было», — цитирует Москалькову «Федеральное агентство новостей».

«У меня возникают подозрения, что это — провокация, что это — ложный донос. И здесь нужно до конца доводить (…). Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это — действительно люди пострадали или кто-то хочет спекулировать на этом», — подчеркнула омбудсмен.

Татьяна Москалькова также просила правозащитников подключиться к делу и выяснить, есть ли в республике тайные тюрьмы для геев, но им также ничего не удалось узнать.

Уполномоченный уже обратилась к «Новой газете» с просьбой сообщить имена пострадавших. По словам Москальковой, отсутствие этих данных осложняет дальнейшую проверку, уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее по заданию Уполномоченного по правам человека проверку информации о массовых похищениях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне проводила республиканская прокуратура, напоминает «Национальная служба новостей». Поводом для проверки стала статья в «Новой газете», в которой рассказывалось о задержании и даже убийствах жителей Чечни с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Издание отказалось раскрывать фамилий тех, кто предоставил журналистам такую информацию.