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Главные новости Тюменской области
13:39  20 апреля 2017 0

Тюменские энергетики вмешались в историю с мошенниками, которые угрозами заставляют пенсионеров менять счетчики

Верхняя Пышма. Клипарт, электричество, электросчетчик, показания счетчика
На все вопросы по поводу счетчиков обещают ответить в "Тюменьэнергосбыте"Фото: Нина Калинина © URA.RU

Тюменские энергетики вмешались в ситуацию с заменой электросчетчиков, которая взбудоражила горожан. Некие коммерческие фирмы настойчиво, а порой и с угрозами, предлагают пожилым тюменцам заменить приборы учета электроэнергии. «Тюменьэнергосбыт» — филиал АО «ЭК «Восток» ввел новую услугу с бесплатным телефонным номером, по которому горожане могут получить ответы на все вопросы по приборам учета.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью «Тюменьэнергосбыт», специалисты компании провели ряд встреч с сотрудниками Областного геронтологического центра, которые помогают свыше 2000 пожилых людей справляться с различными бытовыми вопросами и трудностями.

«В доступной форме мы рассказали о способах передачи показаний, оплаты потребленной электроэнергии, — пояснила руководитель информационно-справочной службы „Тюменьэнергосбыта“ Ирина Лобановская. — Также донесли до сведения информацию о необходимости следить за сроками поверки и замены электросчетчика. В последнее время участились случаи, когда различные коммерческие организации приходят к пожилым людям и настойчиво, а, порой, и с угрозами, предлагают поменять счетчик. Конечно, многие соглашаются. В связи с этим наша компания ввела новую услугу: набрав бесплатный номер 88002506006 и введя свой лицевой счет по электроэнергии, указанный в нижней части квитанции ТРИЦ, можно уточнить срок поверки прибора учета электроэнергии».

Сотрудники геронтологического центра на встречах задали энергетикам вопросы, которые волнуют пожилых тюменцев. В «Тюменьэнергосбыте» заверили, что продолжат работу по разъяснению нюансов, связанных с электроснабжением. Для удобной и наглядной работы с пожилым населением в компании решили подготовить для специалистов геронтологического центра специальные брошюры и листовки, в которых будут указаны способы оплаты электроэнергии, передачи показаний электросчетчиков и многое другое.

Надежда Карташова
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