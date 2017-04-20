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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:19  20 апреля 2017 0

В СИЗО умер налетчик на дом казака-спецназовца в цыганском поселке Екатеринбурга

Участники перестрелки в цыганском поселке. Екатеринбург, шишов олег
Через два дня после инцидента Олег Шишов пришел в полицию и сдал карабинФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Бойня в цыганском поселке в Екатеринбурге
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В СИЗО Нижнего Тагила умер один из активных участников вооруженного налета на дом в цыганском поселке в Екатеринбурге. Участник перестрелки Илья Ходаков скончался в тюремной больнице.

«Мы подтверждаем факт смерти, — сообщил „URA.RU“ начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко. — Он скончался в специализированном лечебном учреждении в Нижнем Тагиле. У него была зафиксирована серьезная болезнь».

По факту смерти Ходакова СКР провел проверку. «По итогам вскрытия у него установлено заболевание, то есть смерть не носила криминальный характер и никакого преступления в отношении него не совершалось. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Во время налета на дом казака в цыганском поселке Ходаков был ранен, а позже у него развилась болезнь.

Массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге 3 сентября возле дома казака-спецназовца Олега Шишова по улице Депутатской. Конфликту предшествовала ссора между ним и зятем его друга Александра Дутова — «цыганом Димой» Пестриковым.

Пестриков собрал группу поддержки (в основном из своих сородичей, а также спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр»). Им навстречу из ворот дома вышли хозяин, Алексей Дутов и два Александра (сын и брат Дутова). Завязалась драка, затем началась стрельба, в результате которой погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Всего при стрельбе получили ранения получили более 10 человек. Они были ранены из карабина казака Олега Шишова.

Ходаков был арестован 7 октября 2016 года вместе с Аслани Оглы, Романом Оглы и Челепом Оглы.

Александр Лукманов
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