14:46 20 апреля 2017 1

Политологи уверены, что позиции Рамзана Кадырова по-прежнему крепки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча президента Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым призвана укрепить позиции регионального лидера. Как полагают опрошенные «URA.RU» эксперты, беседа с первым лицом государства нивелирует громкие истории, в которых в последнее время оказывалась республика.

Накануне, 19 апреля, Владимир Путин на встрече в Кремле похвалил главу Чечни Рамзана Кадырова за хорошие показатели социального развития в регионе. Однако он обратил внимание на необходимость решения вопросов безопасности и борьбы с терроризмом.

«Но все-таки проявление (преступности) было. Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены, но все они, безусловно, решаются», — заявил Путин.

Против Рамзана Кадырова сегодня развернута информационная война, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В последнее время Чечня довольно часто оказывается в центре информационной повестки. Так, в начале апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне. Позднее издание подготовило еще одну публикацию на эту тему, в которой рассказывалось о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в Чечне. Также «Новая газета» выступила с заявлением, в котором сообщила, что на собрании представителей чеченских вирдов и исламских богословов была принята резолюция, «открыто и прямо» призывающая к расправе над журналистами.

«Позиции Кадырова крепки, однако подобная встреча была необходима — она показала, что федеральная власть довольна работой чеченского лидера, показала, что он востребован и нужен. Те, кто понимает восточную психологию, прекрасно знают: такие аудиенции с лидером крайне важны», — пояснил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Рамзан Кадыров действительно довольно часто оказывается в центре новостной повестки. «Это можно объяснить его довольно жестким стилем управления. Издержки подобного менеджмента», — пояснил Журавлев.

Вместе с тем политолог полагает, что федеральный центр заинтересован в том, чтобы Кадыров продолжил управлять Чечней.

«Он решает важную задачу — обеспечивает стабильность в таком сложном регионе. Поэтому его нахождение во власти понятно и оправданно. Рисков от его присутствия в кресле регионального лидера меньше, нежели от отсутствия», — заключил собеседник агентства.

Заместитель главного редактора ИА REX Кирилл Джавлах заявил «URA.RU», что среди российских регионов Чеченская Республика и ее глава Рамзан Кадыров занимают особое место. «Именно победа в Чеченской войне для Владимира Путина стала точкой сборки Российского государства, которое к началу XXI века было близко к окончательному развалу. Стабильность и мир — главные достижениям путинского правления, поэтому любые посягательства на эти столпы перечеркнут все 17 лет руководства страной», — сказал политолог.

Он признал, что в последние недели против главы Чечни фактически идет информационно-провокационная война: «И ее реальные авторы целятся не в Кадырова, а в президента. Поэтому глава государства вновь публично поддержал Кадырова. Это негласный сигнал тем силам в политической элите, которые пытаются раскачать ситуацию».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов пояснил «URA.RU», что президент дал сигнал политическим элитам, что Кадыров в Чечне — величина постоянная, он в команде Кремля и федеральный центр на него рассчитывает.

Политологи уверены, что Кремль заинтересован в нахождении главы Чечни у власти Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Однако наверняка они обсуждали и вопросы, которые не были вынесены на публичное обозрение. Полагаю, что Путин указал Кадырову на необходимость менее эмоционального поведения в ряде случаев, в первую очередь в связи с последними скандалами в Чеченской Республике: разрешением носить хиджабы в школах, жесткой критикой Минфина за якобы недостаточное финансирование, преследованием гомосексуалистов в Чечне, угрозами в адрес журналистов. Кадыров все-таки должен понять, что Чечня не обладает какими-то особыми преференциями перед другими регионами страны», — заявил Иванов.

Иванов обратил внимание и на то, что вопрос о разногласиях с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным Путин задал Кадырову публично. «Получив ответ, что стороны нашли общий язык, президент отметил, что в тот же день встретится с Сечиным, чтобы обсудить этот вопрос и с ним тоже. Так что вполне возможно, что тема „Роснефти“ была одной из главных причин приглашения Кадырова к Путину», — предположил собеседник агентства.

Для Рамзана Кадырова в нынешней ситуации нет никаких рисков, поскольку федеральная власть вряд ли представляет, как иначе устроить дела в Чечне, чем они устроены сейчас, соглашается с Ивановым глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

«Опора на Кадырова будет сохраняться. Похвала нужна, чтобы обосновать выделение Чечне дополнительного транша — он в свою очередь призван снять конфликты, возникшие у Кадырова с рядом федеральных игроков. Плюс Путин подчеркивает, что он „с Кадыровым“, поэтому оснований для нападок на него нет. Это сигнал как федералам, так и самой республике, а также оппозиции и СМИ, критиковавшим Чечню и ее лидера», — подчеркнул Миронов в разговоре с «URA.RU».