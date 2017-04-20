Валерий Леонтьев не прошел дресс-код в московском ресторане

13:22 20 апреля 2017 0

Охрана ресторана не признала в разряженном госте певца Валерия Леонтьева Фото: Википедия

Охрана элитного итальянского ресторана в Москве не хотела пускать внутрь популярного певца Валерия Леонтьева из-за его экстравагантного наряда. Как заявил ресторатор Уиллиам Ламберти, он никогда не обращал внимание на звезд, для него важно «сделать все на высшем уровне».

«Курьез произошел с Валерием Леонтьевым. Его не хотели пускать в ресторан, так как он был одет не по дресс-коду: пришел в чем-то ярком и блестящем. Но в итоге все обошлось», — рассказал владелец ресторана изданию «Дни.ру».

Артист Валерий Леонтьев всегда славился смелыми нарядами и, как отмечает издание, некоторые из них он придумывает сам. Охранники приличного ресторана не ожидали увидеть гостя в костюме из сетки и перьев.