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20 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:22  20 апреля 2017 0

Валерий Леонтьев не прошел дресс-код в московском ресторане

Охрана ресторана не признала в разряженном госте певца Валерия ЛеонтьеваФото: Википедия

Охрана элитного итальянского ресторана в Москве не хотела пускать внутрь популярного певца Валерия Леонтьева из-за его экстравагантного наряда. Как заявил ресторатор Уиллиам Ламберти, он никогда не обращал внимание на звезд, для него важно «сделать все на высшем уровне».

«Курьез произошел с Валерием Леонтьевым. Его не хотели пускать в ресторан, так как он был одет не по дресс-коду: пришел в чем-то ярком и блестящем. Но в итоге все обошлось», — рассказал владелец ресторана изданию «Дни.ру».

Артист Валерий Леонтьев всегда славился смелыми нарядами и, как отмечает издание, некоторые из них он придумывает сам. Охранники приличного ресторана не ожидали увидеть гостя в костюме из сетки и перьев.

Нина Калинина
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