13:57 20 апреля 2017 0

Фадеев вспомнил о детстве Фото: http://www.max-fadeev.ru/

Продюсер Максим Фадеев рассказал в своем Instagram, что хочет быть «простым учителем в СССР». Такие чувства у него вызвал гимн России.

«Ехал домой с работы, о чем-то думал, и вдруг заиграл гимн… Гимн России! Но для меня это — не просто гимн России, для меня это ещё и гимн СССР. У меня даже сердце застучало!» — поделился своими впечатлениями знаменитый уроженец Кургана (авторская пунктуация сохранена).

Как признается Фадеев, подобной реакции он от себя не ожидал. Звуки гимна вызвали у продюсера воспоминания о детстве: «Я помню, как мой отец будил меня в школу под звуки гимна, доносящегося из радиоточки. И как засыпали мы тоже под эти же звуки величия и силы!».

«Но я хочу сказать вам: если бы мне сказали, что есть шанс все вернуть назад и вернуться в СССР, я бы согласился все отдать и быть простым учителем, но в СССР», — написал продюсер.

Подписчики Максима Фадеева в комментариях к данному посту стали делиться своими воспоминаниями о временах СССР, а также о чувствах, которые они испытывают, когда слышат звуки гимна. «Я когда слышу гимн России, у меня бегут мурашки», — пишет один пользователь. «Да, часто тоже вспоминаю все то прекрасное из далекого детства, „Пионерскую зорьку“, голос диктора Губерниева и Гимн!» — вспоминает другой. Многие отмечают, что тоже хотели бы вернуться в те времена хотя бы на один день.