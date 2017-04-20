{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:17  20 апреля 2017 0

Елизавета Боярская отбила у россиян желание смотреть «Анну Каренину»

Россияне считают, что Елизавета Боярская не справилась с рольюФото: скрин YouTube трейлера многосерийного фильма "Анна Каренина"

Пользователи соцсетей раскритиковали новую экранизацию «Анны Карениной», в которой главную роль играет Елизавета Боярская. Больше всего претензий они предъявляют именно к актрисе.

В соцсетях считают, что Елизавета Боярская в фильме режиссера Карена Шахназарова нисколько не похожа на «книжную» Анну Каренину. Критикуют ее и за низкий голос, считая, что Каренина была чувственной особой, но при этом слабой и страстной. Голос Елизаветы представлениям россиян, увы, не соответствует, пишет портал «Дни.ру».

Кроме того, по мнению пользователей, актриса не смогла передать душевных переживаний героини, которая на протяжении всей истории находилась на грани нервного срыва. «Постельные сцены вызывают чувства стыда за актеров, мимика актрисы шаблонная. Неудобно за нее!», «Ошибка вышла с выбором актрисы, чувственности никакой, не чувствует она себя отверженной, уж больно уверенна и сильна духом», «На озвучку Анны не нашлось потрясающего голоса Талызиной. Ведь талант актера не только в известной фамилии», — пишут пользователи.

Шахназаров уже вступился за Боярскую. Он убежден: актриса превосходно справилась с ролью и со всеми поставленными перед ней задачами. «Видимо, она вызывает какой-то повышенный интерес у какой-то части публики», — предполагает режиссер.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров