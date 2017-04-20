Елизавета Боярская отбила у россиян желание смотреть «Анну Каренину»

14:17 20 апреля 2017 0

Россияне считают, что Елизавета Боярская не справилась с ролью Фото: скрин YouTube трейлера многосерийного фильма "Анна Каренина"

Пользователи соцсетей раскритиковали новую экранизацию «Анны Карениной», в которой главную роль играет Елизавета Боярская. Больше всего претензий они предъявляют именно к актрисе.

В соцсетях считают, что Елизавета Боярская в фильме режиссера Карена Шахназарова нисколько не похожа на «книжную» Анну Каренину. Критикуют ее и за низкий голос, считая, что Каренина была чувственной особой, но при этом слабой и страстной. Голос Елизаветы представлениям россиян, увы, не соответствует, пишет портал «Дни.ру».

Кроме того, по мнению пользователей, актриса не смогла передать душевных переживаний героини, которая на протяжении всей истории находилась на грани нервного срыва. «Постельные сцены вызывают чувства стыда за актеров, мимика актрисы шаблонная. Неудобно за нее!», «Ошибка вышла с выбором актрисы, чувственности никакой, не чувствует она себя отверженной, уж больно уверенна и сильна духом», «На озвучку Анны не нашлось потрясающего голоса Талызиной. Ведь талант актера не только в известной фамилии», — пишут пользователи.

Шахназаров уже вступился за Боярскую. Он убежден: актриса превосходно справилась с ролью и со всеми поставленными перед ней задачами. «Видимо, она вызывает какой-то повышенный интерес у какой-то части публики», — предполагает режиссер.