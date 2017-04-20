14:00 20 апреля 2017 0

Для сотрудников ФСБ и госохраны объявлены военные сборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан на военные сборы в 2017 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно президентскому указу, в 2017 году на военные сборы в Вооруженные силы РФ должны явиться граждане, прибывающие в запасе в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности (ФСБ). Срок сборов может достигать двух месяцев.

Указ вступил в силу со дня опубликования. В тексте документа второй и третий пункты обозначены как «для служебного пользования».

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что депутатам Госдумы весной 2017 года предстоит пройти военные сборы, напоминает RT.