{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:00  20 апреля 2017 0

Тревожное время. Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, контрактная служба, армия россии
Для сотрудников ФСБ и госохраны объявлены военные сборыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан на военные сборы в 2017 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно президентскому указу, в 2017 году на военные сборы в Вооруженные силы РФ должны явиться граждане, прибывающие в запасе в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности (ФСБ). Срок сборов может достигать двух месяцев.

Указ вступил в силу со дня опубликования. В тексте документа второй и третий пункты обозначены как «для служебного пользования».

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что депутатам Госдумы весной 2017 года предстоит пройти военные сборы, напоминает RT.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров