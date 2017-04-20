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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
14:21  20 апреля 2017 0

Глава пермского избиркома одобрил упрощение выборов губернатора

Пресс-конференции по итогам выборов в Пермском крае, вагин игорь
Игорь Вагин совсем не против демократичной и конкурентной кампанииФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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В Заксобрании Прикамья подняли вопрос отмены муниципального фильтра на выборах губернатора. Председатель крайизбиркома оказался не против, однако вопрос должен быть решен на федеральном уровне.

В четверг, 20 апреля, в Заксобрании Пермского края был принят проект о приведении регионального закона о выборах губернатора в соответствие с федеральным законодательством. Инициатива принадлежит избирательной комиссии Прикамья и по сути носит уточняющий характер.

Однако парламентарии вывели на откровенность председателя крайизбиркома Игоря Вагина. Депутат от ЛДПР Александр Григоренко поинтересовался у докладчика, как он относится к идее трех федеральных оппозиционных партий (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») упразднить для них так называемый муниципальный фильтр — сбор подписей депутатов в территориях для выдвижения на выборы главы субъекта РФ.

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«У избирательной комиссии Пермского края нет позиции по данному вопросу, поэтому могу озвучить только мое личное мнение. Считаю, что это предложение абсолютно обоснованное», — заявил Вагин, но добавил, что критерии выдвижения кандидатов от партий на губернаторские выборы все равно должны быть тщательно проработаны.

Идея демократизации выборов глав субъектов РФ в виде упразднения муниципального фильтра обсуждается как на уровне всей заявки (вопрос относится к полномочиям федерального законодательства), так и в регионах. А в Пермском крае коалиция «За прямые выборы» настаивает редакции хотя бы регионального закона — снижении «фильтра» с 6% до 5% подписей депутатов, разрешении баллотироваться самовыдвиженцам.

Стефан Савелли
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