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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
14:19  20 апреля 2017 0

На Ямале ликвидируют госпредприятие, которое отвечает за связь в тундре

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, олени, тундра, гонки на оленьих упряжках
"Ямал-Инфотех", который занимается обеспечением связи в тундре, ликвидируетсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Объединение двух госпредприятий на Ямале все-таки состоится. Речь идет о ГУП «Ямал-Инфотех» и ГКУ «Ресурсы Ямала» — первое войдет в состав второго. Соответствующее постановление подписано губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным. Перед объединением «Ямал-Инфотех» также преобразуют в ГКУ.

О готовящейся реформе «URA.RU» сообщало еще в феврале 2017 года. Однако тогда чиновники правительства округа уверяли, что вопрос не решен до конца.

Таким образом одиозный ГУП «Ямал-Инфотех» бывшего директора Дмитрия Манджеева, которого судят за коррупцию, перестанет существовать.

«Увеличить предельную штатную численность „Ресурсы Ямала“ на 2 штатные единицы до 110 единиц», — говорится в документе. Реорганизация должна пройти до 1 сентября 2017 года.

«Ямал Инфотех» занимается обеспечением тундровиков спутниковой связью. Осенью эти функции перейдут «Ресурсам Ямала».

Юлия Фролова
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