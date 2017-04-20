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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
14:29  20 апреля 2017 1

Пермяки, чьи дома сносят из-за нефтепровода, перекрыли трассу

Митинг против нефтяников. Пермь
В марте люди, рискующие остаться без жилья из-за нефтяных корпораций, уже заставили прислушаться к ним краевые властиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители микрорайона Запруд, чьи дома должны быть снесены из-за опасной близости нефтепровода, вышли на улицы. Они на час перекрыли единственную дорогу, которая ведет в микрорайон.

Небольшая акция протеста прошла в четверг, 20 апреля, на Лядовском тракте. В ней приняли участие порядка 30 человек. Они развернули плакат «Стоп, опасно», демонстрируя таким образом, что передвижение по этой дороге и пребывание в Запруде может нести смертельную опасность из-за близости нефтепровода.

«Нас никто не разгонял и не задерживал. На дороге дежурила одна машина ДПС. Нам выписали два штрафа за организацию несанкционированной акции, но при этом пригласили на встречу с мэром Дмитрием Самойловым», — рассказал «URA.RU» активист Сергей Кочергин.

Поводом к акции протеста стал недавний визит жителей микрорайона к заместителю главы Перми Андрею Ярославцеву. По словам одной из активисток Любови Туровой, чиновник пригрозил, что, если «Транснефть» не снесет дома, построенные в зоне трубопровода, то это сделают городские власти. Люди опасаются, что администрация Перми через суд добьется ликвидации их единственного жилья.

Напомним, жители двух пермских микрорайонов, Запруд и Архиерейка, а также двух деревень в пригороде Перми — Ерепеты и Адищево — уже четыре года ведут борьбу за свои дома, которые собираются снести из-за близости нефте- и газопроводов.

Анна Белкина
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